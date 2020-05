In Gb 288 morti, nuovo calo da ieri

(ANSA) - LONDRA, 4 MAG - Calano ancora a 288 i morti giornalieri per coronavirus registrati nel Regno Unito tra ospedali, case di riposo e altri ricoveri: fino a un totale di 28.734, che lascia al momento il Paese terzo in cifra assoluta al mondo e secondo in Europa dietro gli Usa e a un passo dall'Italia. Lo certificano i dati ufficiali resi noti oggi dal ministro della Sanità, Matt Hancock, con i professori Jonathan Van Tam e John Newton, vice chief medical officer britannico e responsabile del programma nazionale sui test. I contagi complessivi diagnosticati sono intanto attorno a quota 190.000, con una curva confermata di riduzione dei ricoveri e del numero delle persone infettate sia in ospedale, sia negli ospizi. Mentre i test quotidiani sono stati 85.000. La tendenza alla riduzione dei decessi andrà verificata domani, visto che nelle ultime settimane la raccolta dei dati relativi al weekend si è sempre rivelata non del tutto completa, con numeri più bassi rispetto ai giorni successivi.