Continuano proteste di piazza a Seul nonostante tempesta di neve

Migliaia di sudcoreani hanno sfidato una tempesta di neve per manifestare a sostegno o in opposizione al presidente Yoon Suk Yeol, sospeso per il tentativo fallito di applicare la legge marziale e per aver resistito all'arresto un giorno prima della scadenza del mandato.

Yoon ha gettato il Paese nel caos politico il mese scorso con la pasticciata dichiarazione della legge marziale e da allora si è rintanato nella residenza presidenziale, circondato da centinaia di fedeli agenti di sicurezza. Un tentativo di arrestarlo da parte degli investigatori venerdì è fallito quando un braccio di ferro di sei ore con il suo servizio di sicurezza presidenziale si è concluso per timori sulla sicurezza, con anche i suoi sostenitori accampati all'esterno.

Migliaia di persone si sono riversate di nuovo oggi davanti alla sua residenza, nonostante la forte nevicata sulla capitale: in piazza gli oppositori che invocano l'annullamento dell'impeachment.



