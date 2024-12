Leader dell'opposizione, 'avanti con impeachment di Yoon'

I piani delle opposizioni sudcoreana sull'impeachment del presidente Yoon Suk-yeol vanno avanti.

"Non c'è modo di risolvere la situazione se non con le dimissioni immediate o con un'uscita anticipata tramite impeachment", ha detto Lee Jae-myung, il leader delle opposizioni, dicendosi "molto deluso" per il discorso di Yoon alla nazione. "Le sue osservazioni erano del tutto fuori linea rispetto alle aspettative della gente, aumentandone il senso di tradimento e rabbia", ha aggiunto Lee in una conferenza stampa, secondo la Yonhap. Il Parlamento voterà la mozione di impeachment alle 17 locali (le 9 in Italia).



