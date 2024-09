Corea del Nord, colloqui tra Kim e il capo della sicurezza russa

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha tenuto colloqui con il capo della sicurezza russa Sergei Shoigu durante la sua visita nel paese. Lo riferiscono i media statali di Pyongyang.

Il viaggio di Shoigu avviene mentre Mosca cerca munizioni per continuare la sua offensiva in Ucraina, che dura da oltre 30 mesi, e mentre l'Occidente accusa Pyongyang di inviare armi a Mosca. Il presidente Vladimir Putin si è recato in Corea del Nord a giugno e ha firmato un patto di difesa reciproca con lo stato eremita.

"C'è stato un ampio scambio di opinioni sul dialogo strategico tra i due paesi e sul rafforzamento della cooperazione per difendere i reciproci interessi di sicurezza e sulla situazione regionale e internazionale", hanno affermato i media statali nordcoreani, confermando l'incontro. Kim "ha affermato che il governo della RPDC avrebbe ulteriormente ampliato la cooperazione e la collaborazione" con la Russia sulla base del trattato firmato a giugno, ha aggiunto, utilizzando il nome ufficiale del paese.

Il consiglio di sicurezza russo ha anche affermato sul suo sito web che l'incontro di Shoigu con Kim "darà un contributo importante all'attuazione" del patto di difesa". Shoigu è a capo del Consiglio di sicurezza russo dopo essersi dimesso da ministro della difesa a maggio.

Gli esperti ritengono da tempo che i missili nordcoreani siano schierati in Ucraina. Un nuovo rapporto di Conflict Armament Research di questa settimana ha utilizzato l'analisi dei detriti per dimostrare "che i missili prodotti quest'anno in Corea del Nord sono utilizzati in Ucraina". Mosca ha legami storici con Pyongyang da quando l'Unione Sovietica ha contribuito a fondare la Corea del Nord, ma ha rinsaldato le relazioni da quando ha lanciato la sua offensiva in Ucraina del 2022 che ha provocato la rottura dei legami con l'Occidente.





