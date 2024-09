Preoccupazione in Vietnam per arrivo tempesta tropicale Yagi

Desta preoccupazione Yagi, la terza tempesta tropicale di quest'anno nel sud est asiatico, che si abbatterà sul Vietnam tra venerdì e sabato, come riporta la stampa locale, dopo aver fatto almeno 10 morti nelle Filippine.

Il Centro nazionale per le previsioni idrometeorologiche vietnamita ha diramato un'allerta meteo per forti piogge, con un rischio significativo di inondazioni improvvise, frane (soprattutto nelle regioni montuose) e inondazioni urbane.

Dopo essere entrata martedì sera nel Mar cinese meridionale, la tempesta si sta gradualmente spostando verso ovest.

La sua intensità ha già raggiunto il livello 10 (75-102 km/h), ampliando anche il proprio raggio d'azione e superando le previsioni diffuse domenica scorsa. E' probabile che raggiunga il livello 14 nel pomeriggio di venerdì.

E' ancora incerto se Yagi si sposterà verso nord, passando sopra l'isola di Hainan ed entrando nella parte settentrionale del Golfo del Tonchino, oppure se virerà verso sud-ovest, passando a sud dell'isola di Hainan ed impattando sulla parte meridionale del Golfo del Tonchino.

Sono previsti forti disagi anche per la navigazione, con forti venti e onde fino a 9 metri di altezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA