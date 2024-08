Israele non invitato,ambasciatori occidente non vanno a Nagasaki

(ANSA-AFP) - TOKYO, 07 AGO - Gli ambasciatori dei Paesi occidentali, compresa l'Italia, salteranno la cerimonia per il 79° anniversario del bombardamento di Nagasaki dopo che Israele non è stato invitato. Lo riferiscono alcuni funzionari.

Il sindaco di Nagasaki ha detto la scorsa settimana che l'ambasciatore di Israele, Gilad Cohen, non è stato invitato all'evento che si terrà venerdì nella città meridionale del Giappone a causa del rischio di possibili proteste per il conflitto a Gaza. Le ambasciate statunitense e britannica hanno fatto sapere che i loro ambasciatori non avrebbero partecipato e che i loro Paesi sarebbero stati rappresentati da diplomatici di rango inferiore. Secondo i media, la loro decisione è stata seguita da Italia, Australia, Canada e Unione Europea, che insieme a Usa, Regno Unito e Germania hanno firmato il mese scorso una lettera congiunta al sindaco di Nagasaki.

L'ambasciatore statunitense Rahm Emanuel non parteciperà "dopo che il sindaco di Nagasaki ha politicizzato l'evento non invitando l'ambasciatore israeliano", ha detto un portavoce dell'ambasciata. (ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA