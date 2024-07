Le rimesse a Singapore a rischio, finanzierebbero il terrorismo

Secondo un rapporto pubblicato dai Ministeri delle Finanze e degli Affari Interni e dall'Autorità Monetaria di Singapore (MAS), i servizi di rimessa di denaro a Singapore sono ad alto rischio di essere sfruttati per il finanziamento del terrorismo. Il rapporto sulla Valutazione del Rischio del Finanziamento del Terrorismo Nazionale (TFNRA), aggiornato il 1° luglio, identifica i fornitori di rimesse, inclusi quelli che offrono pagamenti online transfrontalieri e servizi senza licenza, come i più vulnerabili a questo tipo di sfruttamento.

I nuovi sistemi di pagamento veloce transfrontalieri e la raccolta fondi online sono emersi come aree di rischio emergenti. Questi sistemi includono servizi forniti tramite app bancarie e codici QR, favoriti dall'elevata penetrazione di Internet a Singapore e dall'uso diffuso del banking online. La pandemia di Covid-19 ha inoltre accelerato l'espansione dell'economia digitale.

Le rimesse di denaro sono popolari tra i lavoratori migranti stranieri di Singapore, che trovano questi servizi più convenienti ed accessibili rispetto alle banche. Tuttavia, molti dei paesi con cui gli agenti di rimesse di Singapore effettuano transazioni frequenti sono noti per una maggiore esposizione al terrorismo e ai rischi di finanziamento del terrorismo. Nel 2020, un uomo di Singapore è stato condannato per aver inviato 450 dollari a un uomo in Turchia legato al gruppo militante ISIS attraverso la società di rimesse Western Union, ricevendo una pena di due anni e nove mesi di reclusione.

Un operaio edile del Bangladesh, residente a Singapore, è stato condannato nel 2022 a due anni e otto mesi di prigione per aver donato quasi 900 dollari a un terrorista residente in Siria tramite diverse piattaforme online.

Le autorità hanno intensificato gli sforzi per sensibilizzare i settori dei pagamenti sui rischi di finanziamento del terrorismo associati alle donazioni a campagne di raccolta fondi online straniere. Questi sforzi includono sessioni di coinvolgimento per condividere indicatori di allarme ed entità sospette, aumentando la consapevolezza dei potenziali rischi di abuso dei sistemi di pagamento e bancari di Singapore.

Il rapporto ha inoltre identificato settori di preoccupazione come i rivenditori di pietre e metalli preziosi e i fornitori di servizi di token di pagamento digitale (DPT). I DPT sono stati utilizzati per sostenere attività terroristiche inviando DPT a individui o gruppi collegati a organizzazioni terroristiche in zone di conflitto.

Il rapporto della TFNRA è stato pubblicato insieme alla strategia nazionale per contrastare il finanziamento del terrorismo, che include il rafforzamento dei quadri giuridici e dei regimi normativi, nonché le azioni di contrasto e la cooperazione internazionale.



