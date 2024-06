Corsa contro il tempo a Singapore per pulire spiagge da petrolio

Le autorità di Singapore stanno cercando di ripulire le spiagge a seguito di una grave fuoriuscita di petrolio che ha annerito la costa meridionale della città-stato.

Venerdì, una draga (galleggiante mobile) battente bandiera olandese si è schiantata contro una nave cisterna di Singapore ormeggiata al largo della nazione. Le autorità hanno affermato che la perdita di potenza del motore della draga l'ha portata alla deriva contro la nave di Singapore, forando il serbatoio dell'olio. Almeno la metà del petrolio contenuto nel serbatoio, circa 400 tonnellate, si è riversato fuori e grandi quantità sono state portate a riva, scrive la Bbc online.

"Lo schianto ha causato la rottura di uno dei serbatoi di carico del petrolio della Marine Honor e il suo contenuto di olio combustibile a basso contenuto di zolfo è stato rilasciato in mare", hanno affermato le agenzie marittime e ambientali di Singapore in una dichiarazione congiunta.

I visitatori di alcuni beach club della famosa isola turistica di Sentosa hanno riferito che l'acqua era ancora scura e oleosa e che un odore persisteva tre giorni dopo l'incidente.

Nuotare e altre attività marine sono per ora vietati a Sentosa, mentre diverse spiagge in tutto il Paese sono chiuse fino a nuovo avviso.



