Allarme caldo nell'India del nord, a a Delhi attesi 45 gradi

Allarme arancione nel nord ovest dell'India per ondate di calore che potrebbero toccare i 45 gradi nei prossimi cinque giorni. L'allerta, che riguarda il territorio della capitale, Delhi, oltre agli stati confinanti di Punjab, Haryana e Rajasthan, arriva dall'India Meteorological Department, l'Istituto nazionale indiano di meteorologia.

Il dipartimento per la Salute di Delhi, dove è in corso la campagna elettorale per le votazioni politiche generali che nella capitale si svolgeranno il 25 maggio, ha invitato le persone più vulnerabili, anziani, bambini, e sofferenti di malattie croniche, a restare al chiuso. Forte la preoccupazione per le decine di migliaia di senzatetto della città e per quanti lavorano all'aperto.



