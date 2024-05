Gli italiani bloccati in Yemen rientrano a casa

L'aereo con 15 turisti italiani rimasti bloccati per alcuni giorni nell'isola yemenita di Socotra è decollato questa mattina per il rientro negli Emirati Arabi Uniti. Il gruppo - composto da milanesi, bergamaschi, un riminese e alcuni veneti - era partito da Abu Dhabi il 23 aprile con l'unico volo settimanale che porta all'isola. Ma, a causa della guerra civile in atto ormai da anni e le conseguenti difficoltà sui voli, nessuno di loro era potuto rientrare nei tempi previsti. Socotra, una grande isola al largo dello Yemen in direzione della Somalia, resta una destinazione esplicitamente sconsigliata sul sito dell'Unità di Crisi della Farnesina 'Viaggiare Sicuri'.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA