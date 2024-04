Vietnam: l'Asean Future Forum per una crescita sostenibile

Con il tema "Verso una crescita rapida e sostenibile di una comunità incentrata sulle persone", l'Asean Future Forum 2024, che si è tenuto martedì ad Hanoi, ha riunito quasi 500 delegati dei suoi paesi partner.

Il premier vietnamita Pham Minh Chinh, aprendo i lavori, ha evidenziato l'importanza per l'Asean di affrontare molteplici sfide come i divari di sviluppo tra i suoi membri e le modeste interconnessioni all'interno della comunità, nonostante questa sia la quinta maggiore economia del mondo.

A livello globale, la crescita esponenziale della tecnologia può accentuare il rischio di disuguaglianza per i paesi in via di sviluppo, mentre le tendenze emergenti della crescita verde e dell'economia circolare richiedono nuovi approcci per ottenere benefici economici duraturi.

Chinh ha quindi esortato al rafforzamento della fiducia strategica tra i paesi membri dell'Asean, per mitigare i conflitti e mantenere stabilità e prosperità.

I temi affrontati dal forum sono stati la promozione della green economy e dell'economia digitale come nuovi motori di crescita, la mobilitazione di tutte le risorse per la crescita socioeconomica e il rinnovamento delle politiche, delle infrastrutture e delle risorse umane per uno sviluppo rapido e sostenibile.

