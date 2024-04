Vietnam condanna a morte manager per frode da 25 miliardi 

Un tribunale vietnamita ha condannato a morte la dirigente di un colosso immobiliare per un caso di frode da 25 miliardi di euro, il più grande scandalo finanziario del Paese. Il processo a Truong My Lan è il più spettacolare svoltosi in Vietnam. Le azioni di Truong My Lan, presidente del promotore immobiliare Van Thinh Phat, accusata di aver truffato fondi dalla Saigon Commercial Bank (SCB) per un decennio, "hanno eroso la fiducia della gente nella leadership del Partito (comunista) e dello Stato", ha dichiarato la giuria, secondo quanto riportato dai media statali, durante il processo tenutosi a Ho Chi Minh City (sud).

