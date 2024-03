Taiwan, 36 jet militari cinesi rilevati intorno all'isola

Il Ministero della Difesa di Taiwan ha reso noto di aver rilevato nelle ultime 24 ore un totale di 36 aerei militari cinesi attivi intorno all'isola, il numero più alto dall'inizio dell'anno.

Il dicastero ha precisato inoltre che 13 aerei hanno superato la linea mediana dello Stretto di Taiwan. Già ieri sera le forze armate di Taipei hanno dato conto in una nota di aver tracciato sui radar la presenza di "20 velivoli dell'Esercito popolare di liberazione cinese di vario tipo (come Su-30, Y-8 e Uav)", impegnati in un inedito volo notturno per un "pattugliamento di combattimento congiunto".



