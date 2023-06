Scontro tra treni in India, 'si indaga sull'errore umano'

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Un "errore umano" nel sistema di segnaletica potrebbe aver causato la collisione tra tre treni nello Stato orientale dell'Orissa, in India, che venerdì ha provocato quasi 300 morti e 900 feriti. E' quanto emerge da un rapporto investigativo preliminare, citato dal Times of India.

Secondo il quotidiano, il macchinista del Coromandel Express, che collega Calcutta a Madras, aveva ricevuto il via libera per circolare sul binario principale, ma è stato poi deviato sulle rotaie dove stava già circolando un treno merci. Il treno passeggeri si è quindi scontrato con il convoglio a una velocità di circa 130 km/h, nei pressi di Balasore. (ANSA).