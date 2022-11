Michel andrà in Cina, 'con Xi Jinping vertice su sfide globali'

(ANSA) - BRUXELLES, 24 NOV - Il primo dicembre il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel si recherà a Pechino per incontrare il Presidente cinese Xi Jinping. Lo conferma una nota del Consiglio Ue dopo le anticipazioni arrivate da alcuni media internazionali questa mattina.

"La visita a Pechino fa seguito alla discussione strategica del Consiglio europeo sulle relazioni dell'Unione europea con la Cina tenutasi in ottobre.

In un contesto geopolitico ed economico teso, la visita rappresenta un'opportunità tempestiva di dialogo tra l'Ue e la Cina. I leader dell'Ue e della Cina discuteranno delle sfide globali e di argomenti di interesse comune", sottolinea la nota del Consiglio. (ANSA).