Giappone: allerta per super tifone Nanmadol, 9 mln evacuati

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Le autorità giapponesi hanno diramato l'ordine di evacuazione per 9 milioni di cittadini a causa del passaggio del tifone Nanmadol, nel sud-ovest del Paese. Lo riferisce Bbc.

Quasi 350mila le abitazioni sono senza elettricità, decine di migliaia di persone hanno passato già la scorsa notte nei rifugi di emergenza, che si nella prefettura di Miyazaki, in particolare la cittadina di Misato - dove da sabato si sono riversati 900 millimetri di pioggia, più di quanto è previsto per un intero mese. Il super tifone avanza con venti fino a 234 chilometri orari.

Il premier Fumio Kishida ha rinviato a domani la partenza per New York, dove è atteso all'Assemblea generale Onu, per monitorare la situazione. (ANSA).