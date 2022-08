Arrestato in India: famiglia, Federico ama visitare il mondo

(ANSA) - ALESSANDRIA, 11 AGO - "È solo un bravo ragazzo, cui piace molto viaggiare. Federico ama visitare il mondo, è appassionato dell'Oriente. E' andato a lavorare anche per pagarsi vitto e alloggio e per conoscere la cultura locale". A dirlo è la famiglia di Federico Negri, classe 1994, di Pozzolo Formigaro (Alessandria), arrestato dalla polizia dello Stato dell'Uttar Pradesh dopo avere attraversato un ponte che collega il Nepal all'India. A parlarne sono la sorella Ilaria, la mamma Silvana e il papà Guido.

"Mi ha detto: mamma sto uscendo dal Nepal e sto entrando in India, perché torno a casa. Poi non l'ho più sentito ma saputo che l'hanno arrestato il 5 luglio. Adesso è passato più di un mese" aggiunge la mamma.

"Ci siamo affidati all'avvocato Claudio Falleti - spiega la donna -. Il legale sta cercando di far sì che mio figlio possa uscire, anche pagando una cauzione. Ci auguriamo succeda e presto". (ANSA).