Media Cina, Xi a Hong Kong per i 25 anni ritorno territori

(ANSA) - PECHINO, 25 GIU - Il presidente cinese Xi Jinping visiterà Hong Kong per partecipare alle celebrazioni del prossimo primo luglio del 25/mo anniversario del ritorno dei territori dal controllo di Londra a quello di Pechino. Lo riferisce l'agenzia ufficiale Xinhua, secondo cui Xi parteciperà anche "alla cerimonia di inaugurazione del sesto mandato di governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong" che vedrà l'insediamento di John Lee alla carica di governatore. Per Xi sarà il primo viaggio fuori dalla Cina continentale dallo scoppio della pandemia del Covid-19, precisamente dalla visita di gennaio 2020 che fece in Myanmar.

La conferma della partecipazione di Xi agli eventi del primo luglio, anticipata nei giorni scorsi dai media di Hong Kong, è maturata dopo che due alti funzionari della città sono risultati positivi al Covid-19, sollevando i timori sulla presenza dei leader statali per le celebrazioni del primo luglio, che includono il giuramento del nuovo leader della città nell'anniversario del suo passaggio di consegne nel 1997 dal dominio britannico. Il segretario per gli Affari costituzionali e continentali Erick Tsang e il direttore dell'ufficio del governatore Eric Chan sono risultati positivi ai test dell'acido nucleico e sottoposti a isolamento, secondo una nota del governo locale diffusa giovedì, giorno in cui i principali funzionari di Hong Kong sono entrati nel sistema a circuito chiuso. SI tratta di uno schema di sicurezza in base al quale si può viaggiare tra casa e lavoro solo con un veicolo privato, sottoponendosi al test quotidiano e trascorrendo una notte in hotel di quarantena alla vigilia dell'anniversario del primo luglio. (ANSA).