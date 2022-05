Usa, Taiwan non farà parte accordo economico Indo-pacifico

(ANSA) - WASHINGTON, 22 MAG - Taiwan non farà parte dell'accordo economico indo-pacifico (Indo-Pacific Economic Framework), l'iniziativa degli Stati Uniti che sarà presentata domani a Tokyo dal presidente americano Joe Biden. Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, in un briefing con la stampa a bordo dell'Air Force One. "Taiwan non fa parte della lista di Paesi che rientrano nell'accordo", ha spiegato. "Ma intendiamo comunque approfondire la nostra cooperazione economica con Taiwan, soprattutto nel settore delle alte tecnologie, semiconduttori e catena di approvvigionamento".

(ANSA).