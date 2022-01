Pakistan: morti 70 falchi sequestrati alla dogana di Karachi

(ANSA) - ISLAMABAD, 26 GEN - Almeno 70 falchi in via di estinzione sequestrati dai funzionari doganali a Karachi, in Pakistan, sono morti in custodia, dove erano rimasti dall'ottobre 2020.

I funzionari doganali durante un raid avevano recuperato 75 falchi in via di estinzione e un'otarda houbora, un'altra specie in pericolo, da un gruppo di trafficanti a Karachi.

"Quattro mesi fa, 70 falchi sono morti in custodia", hanno confermato fonti del dipartimento doganale, aggiungendo che i cinque falchi rimanenti sono in condizioni critiche.

Gli uccelli sono stati ospitati nel centro di riabilitazione del dipartimento doganale di Karachi.

Erano migrati dalla Siberia al Pakistan per evitare il freddo, ma gli uccellatori li hanno catturati e venduti ai contrabbandieri. (ANSA).