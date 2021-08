Afghanistan: media, Pentagono ha inviato i bombardieri

(ANSA) - WASHINGTON, 08 AGO - Gli Stati Uniti hanno inviato in Afghanistan alcuni bombardieri B-52 e AC-130H Spectre per fermare l'avanzata dei talebani. Lo riportano alcuni media Usa citando fonti del Pentagono del quotidiano britannico The Times.

I bombardieri, che vanno ad affiancare i droni Reaper già in azione, sarebbero partiti da una base aerea in Qatar e verrebbero impiegati per colpire obiettivi nelle zone di Kandahar, Herat e Lashkar Gah. (ANSA).