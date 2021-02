Hong Kong: attivista Jimmy Lai resta in carcere

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Il magnate dei media e attivista Jimmy Lai resterà in carcere ad Hong Kong in attesa del processo che inizierà ad aprile.

La Corte suprema dell'ex colonia britannica ha infatti respinto la richiesta di concedergli la libertà su cauzione.

Lai, 73 anni, è uno dei tanti attivisti arrestati in base alla nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta dalla Cina lo scorso giugno. Il proprietario del tabloid pro-democrazia Apple Daily è accusato, in particolare, di "collusione con forze straniere", uno dei crimini previsti dalla nuova legge, per aver chiesto sanzioni contro Hong Kong e Pechino. (ANSA).