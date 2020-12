Hong Kong: a processo in Cina almeno 7 dissidenti fuggitivi

(ANSA) - PECHINO, 25 DIC - Almeno sette dei 12 attivisti pro-democrazia di Hong Kong arrestati ad agosto mentre cercavano di fuggire in motoscafo verso Taiwan dovranno affrontare un processo nella Cina continentale il 28 dicembre. Lo hanno reso noto oggi attivisti e familiari.

Secondo la campagna Save 12 HK Youths, i parenti di sette detenuti sono stati informati da avvocati nominati dal governo cinese che lunedì pomeriggio si terrà un'udienza presso il tribunale del popolo del distretto di Yantian nella città meridionale di Shenzhen. La Cina non è nuova a processi nei confronti di dissidenti effettuati durante il periodo di Natale e Capodanno, per evitare critiche occidentali. (ANSA).