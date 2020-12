Covid: stato indiano fa dietrofront e cancella il coprifuoco

(ANSA) - NEW DELHI, 24 DIC - Lo stato del Karnataka fa dietrofront e cancella il coprifuoco deciso ieri. Il governo ha annunciato questa mattina di avere annullato l'ordinanza che prevedeva il divieto di uscire dalle 11 di sera alle 5 del mattino, a partire da oggi fino al 3 gennaio, per contenere il contagio da Coronavirus.

In una dichiarazione, il governatore B. S. Yediyurappa ha detto: "Ho consultato il consiglio di gabinetto, i partiti di opposizione e vari funzionari: tutti pensano che il coprifuoco sia una misura eccessiva. Faccio appello alla responsabilità individuale perché si continui a usare le mascherine, a igienizzare le mani e a mantenere la necessaria distanza fisica".

Tutti i viaggiatori che arriveranno a Bangalore, capitale dello stato e hub indiano dell'informatica, dovranno comunque sottoporsi al test, a meno che non forniscano loro stessi i risultati negativi di una recente analisi. Il coprifuoco resta invece in vigore nello stato del Maharasthra, dove il governo teme assembramenti e feste troppo affollate soprattutto a Mumbai, nella notte di Capodanno.

In India si attende con ansia l'inizio della vaccinazione: sei laboratori farmaceutici hanno già pronti vaccini "indigeni", che dovrebbero ottenere a giorni l'approvazione dell'Ente Regolatore del farmaco indiano; il ministero della Sanità ha annunciato che la campagna di immunizzazione inizierà all'inizio dell'anno. (ANSA).