All'asta occhiali Gandhi, in una famiglia da generazioni

Per tutto lo scorso fine settimana sono rimasti chiusi in una busta, in bilico nella buca di in un'anonima casetta postale di una casa d'aste dell'Inghilterra occidentale. Solo dopo la loro 'scoperta' e un'indagine approfondita, gli esperti della East Bristol Auctions si sono resi conto di cosa avessero tra le mani: un paio di occhiali appartenuti a Gandhi, probabilmente tra i primi mai indossati dal Mahatma, che online hanno già attratto un'offerta di oltre tre volte superiore al suo prezzo base.

Un anonimo acquirente, infatti, è già disposto ad acquistarli per 50mila sterline (oltre 55mila euro) rispetto alla loro valutazione di 10mila-15mila sterline (circa 11.000-16.600 euro). E c'e' da scommettere che verranno 'battuti' ad un prezzo anche superiore, visto che l'asta - esclusivamente online - chiude il prossimo 21 agosto.

Un interesse giustificato dalla loro storia. Il proprietario degli occhiali, che li aveva casualmente messi nella cassetta postale della casa d'aste venerdì scorso, ha infatti spiegato ad Andrew Stowe della East Bristol Auctions che vennero dati ad un suo lontano parente da Gandhi quando questi viveva in Sud Africa negli anni Venti.

"Si tratta di una scoperta di grande importanza storica. Il venditore pensava che fossero interessanti, ma senza valore, e mi ha detto che potevo buttarli se non avevano nessun valore - ha detto Stowe -. Gli ho telefonato e ha quasi avuto un infarto quando gli abbiamo comunicato la nostra valutazione".

L'anonimo anziano venditore ha spiegato che gli occhiali sono stati tramandati in famiglia di generazione in generazione: lui li aveva ricevuti da suo padre 50 anni fa, il quale a sua volta li aveva ricevuti da suo zio, al quale erano stati regalati da Gandhi.

"Qualcuno li ha messi nella nostra cassetta delle lettere venerdì sera e sono rimasti lì fino a lunedì, letteralmente in bilico nella buca", ha raccontato Stowe spiegando che "probabilmente sono tra i primi occhiali che Gandhi abbia mai usato perche' sono di bassa gradazione". Il Mahatma, ha ricordato Stowe, "era noto per regalare i suoi beni". (ANSA).