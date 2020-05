Coronavirus: India, droni disinfettano

(ANSA) - AHMEDABAD, 9 MAG - Per disinfettare le strade della citta' di Ahmedabad, uno dei centri indiani piu' colpiti dalla pandemia di Covid-19, le autorita' locali hanno fatto ricorso ai droni, poche ore dopo che le forze di sicurezza si sono scontrate con dei residenti che avevano infranto il lockdown. Ahmedabad, 5,5 milioni di abitanti, è diventata una delle maggiori preoccupazioni per le autorità, alle prese con un aumento delle morti e dei casi di coronavirus in tutta l'India.

Ad Ahmedabad sono stati registrati 343 dei quasi 2.000 decessi registrati a livello nazionale e poco meno del dieci percento dei casi totali. Anche altre città dello stato del Gujarat sono state gravemente colpite. I droni hanno diffuso nell'aria il disinfettante, mentre autopompe e altri veicoli giravano per le strade deserte inviando nuvole di detergente sull'asfalto e all'esterno degli edifici.