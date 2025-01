Venezuela, arrestata la suocera 80enne di un politico oppositore

Una donna di 80 anni, malata, e la sua badante sono state arrestate nella loro abitazione da agenti incappucciati del Sebin, i servizi segreti di Caracas, nella città di Ciudad Guyana, nello stato di Bolívar, nel sud est del Venezuela. Secondo quanto denunciato dai vicini, il sequestro è un modo di fare pressione per forzare la consegna di un dirigente politico oppositore, Douglas Rodríguez, genero della donna e coordinatore nello stato Bolívar del partito Vente Venezuela (della leader dell'opposizione María Corina Machado), in clandestinità da un anno.

Secondo testimoni, media locali e il partito Vente Venezuela, gli agenti incappucciati hanno circondato i due ingressi del quartiere Villa Alianza per entrare con la forza, senza mandato ed abbattendo la recinzione dell'abitazione.

"Durante la procedura arbitraria sono state arrestate Edith Gruber, di 80 anni, suocera del dirigente, che si trova in condizioni di salute precarie a causa di diabete e ipertensione, e la signora Gregoria Lugo, di 58 anni, che è la persona incaricata di prendersene cura", ha denunciato il partito Vente Venezuela, aggiungendo che "sono stati rubati due veicoli e oggetti personali che si trovavano nella proprietà" e qualificando questo arresto come un'altra prova del "metodo Sippehaft" (usato dai nazisti secondo il quale i parenti delle persone accusate di crimini contro lo Stato erano ritenuti partecipi della responsabilità di quei crimini), ovvero "del terrorismo di Stato" e delle violazioni dei diritti umani che il regime chavista continua a perpetrare contro la dissidenza in Venezuela.



