Brasile: revocato mandato alla deputata del partito di Bolsonaro

I sette giudici di Tribunale elettorale di San Paolo hanno deciso per 5 voti a 2 che la deputata federale Carla Zambelli, del partito liberale dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ha abusato del suo potere politico per diffondere disinformazione elettorale nel 2022.

La decisione non ha effetto immediato visto che Zambelli continua ad essere deputata avendo ancora a disposizione un ricorso presso il Tribunale supremo elettorale di Brasilia anche se, stando alla decisione di oggi riportata dal sito Poder360, la non potrà partecipare ad elezioni per i prossimi 8 anni.

L'azione era stata presentata dalla deputata Sâmia Bomfim, del Partito Socialismo e Libertà, Psol, con l'accusa che Zambelli ha usato la sua posizione di deputata e la sua grande base di follower sui social network per dare credibilità alle false informazioni e minare la fiducia nel processo elettorale.

"È chiaro che la persecuzione politica nel nostro paese contro i conservatori è visibile come il sole a mezzogiorno", ha commentato Zambelli in una nota pubblicata sui suoi social network, dopo avere appreso della decisione del Tribunale elettorale di San Paolo.



