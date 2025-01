Patti Smith, 'sto bene e stasera torno a cantare'

La 78enne cantautrice Patti Smith, caduta ieri durante un concerto nel Teatro cultura artistica di San Paolo, sta bene, stasera torna a cantare e ha ridimensionato poco fa quanto riportato dai media attraverso una dichiarazione sul suo account ufficiale di Instagram.

"Questo (post) è per far sapere a tutti che sto bene. Stanno diffondendo un racconto grandemente esagerato su stampa e social media. Ho avuto alcune vertigini post emicrania, un piccolo incidente, ho lasciato il palco e 10 minuti dopo sono tornata e ho parlato alla gente dicendo loro che stavo bene e ho cantato 'Wing' e 'Because the night' (due dei suoi celebri brani). Sono stata controllata da un eccellente dottore e stavo assolutamente bene. Per favore non prendete per buona nessun'altra storia: con tutti i conflitti che ci sono nel mondo, questo incidente spiegabile davvero non merita così tanta attenzione. Grazie a tutti per la vostra preoccupazione ma, fidatevi di me, io sto bene".

Così bene che stasera, alle 20 brasiliane (mezzanotte in Italia), "Patti Smith e (il gruppo) Soundwalk Collective si esibiranno come previsto.

"La cantante sta bene dopo un piccolo incidente nella performance di ieri. Gli artisti sono estremamente attenti al pubblico e persino ieri Patti Smith ha voluto tornare sul palco per ringraziare e cantare per i presenti. Contiamo sulla comprensione di tutti in questo momento", il comunicato divulgato poco fa dal Teatro cultura artistica di San Paolo.





