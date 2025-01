Ministro dell'economia del Messico, 'La General Motors resterà'

Di fronte alla possibilità che gli Stati Uniti applichino dazi fino al 25 per cento sulle importazioni dal Messico, il ministro dell'Economia del Paese latinoamericano ha escluso un trasferimento delle attività da parte della General Motors: "Nessuno lascerà il Messico", ha affermato.

Marcelo Ebrard ha assicurato che l'azienda non se ne andrà, ma "farà solo alcuni aggiustamenti".

"I loro impianti più produttivi si trovano qui, sarebbe molto costoso, per cui sfrutteranno le capacità di cui non dispongono negli Stati Uniti", ha aggiunto il funzionario, spiegando di essere ottimista su ciò che potrà accadere, poiché "il Messico andrà avanti grazie alla forza della sua economia".

Mary Barra, Ceo di General Motors, ha dichiarato all'inizio di questo mese che l'azienda sta studiando diversi scenari per attenuare l'impatto di potenziali dazi.

"Abbiamo studiato molteplici scenari. In Messico produciamo pick-up e, pertanto, abbiamo la capacità di trasferire negli Stati Uniti parte di ciò che facciamo", ha affermato durante una conference call con gli analisti sui risultati del quarto trimestre del 2024.



