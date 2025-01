Espulso dal partito di Milei il fidanzato di Camila Giorgi

La Libertà Avanza, il partito fondato tre anni e mezzo fa dal presidente argentino Javier Milei ha espulso dalle sue fila il deputato di Buenos Aires Ramiro Marra, noto in Italia per essere il fidanzato dell'ex tennista Camila Giorgi.

"La Libertà Avanza informa che il legislatore Ramiro Marra non fa più parte del partito a livello nazionale o in nessun distretto del paese (l'Argentina), irreversibilmente", ha informato ieri il governo tramite i social della formazione politica, spiegando che l'espulsione è conseguenza del non avere seguito "le linee guida del partito e di aver votato a favore dell'aumento inaccettabile delle tasse nella città di Buenos Aires, che contraddice gli ideali del presidente Javier Milei".

Ieri Marra si è limitato a scrivere sul suo account di X "Viva la lealtà. Viva la libertà 'carajo'. Domani parliamo" ma, al momento, da parte sua tutto tace.



