El Salvador cambia su Bitcoin, non più obbligatorio accettarli

In El Salvador, l'Assemblea legislativa ha approvato otto riforme alla legge sul Bitcoin, affinché i pagamenti denominati in criptovaluta si basino sul principio di "accettazione volontaria", in un quadro in cui solo i privati potranno effettuare questo tipo di transazioni.

La riforma risponde alle richieste di un accordo tra il governo e il Fondo monetario internazionale annunciato lo scorso dicembre.

Gli emendamenti sono stati approvati con 53 voti favorevoli di Nuevas Ideas, il Partito Cristiano Democratico e il Partito della Concertazione Nazionale, mentre i partiti Arena e Vamos non hanno votato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA