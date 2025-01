Digitel e Telefónica si aggiudicano il 5G venezuelano

Le aziende Movistar, filiale della spagnola Telefónica, e Digitel, di imprenditori locali, si sono aggiudicate l'asta dei blocchi di frequenze 4G e 5G, e pagheranno al governo di Nicolás Maduro un introito consolidato congiunto di 123,92 milioni di dollari, rende noto il sito all news venezuelano Tal Cual.

L'asta pubblica è gestita da Conatel, la Commissione venezuelana delle telecomunicazioni, che regola e controlla tutto il settore e si è completata presso la sede della Borsa Valori di Caracas, con l'intermediazione di due case di brokeraggio.

È la prima asta di questo tipo che si svolge sotto il governo di Maduro, che ha allentato le dure politiche socialiste di controllo sul settore privato degli ultimi anni.

Lo Stato riceverà 86,92 milioni per la concessione dello spettro nelle bande 2500 MHz a Digitel; mentre Movistar pagherà 37 milioni per lo spettro di 3.500 MHz, mentre le aziende statali Cantv e Movilnet non hanno fatto offerte.



