Haiti, le elezioni generali saranno a metà novembre

PORT-AU-PRINCE, 29 GEN - Il presidente del Consiglio di transizione di Haiti, Leslie Voltaire, ha annunciato a TV5 Monde che la data per le elezioni generali della nazione caraibica è stata fissata intorno al 15 novembre di quest'anno.

Haiti non ha rappresentanti eletti dal gennaio 2023 e non indice elezioni dal 2016.

"Dobbiamo trasmettere il potere a un governo legittimo ed eletto il 7 febbraio del 2026", ha detto Voltaire al canale internazionale per i paesi francofoni.

Oltre 1 milione di haitiani sono sfollati internamente a causa del conflitto mentre le gang armate controllano circa l'80% della capitale Port-au-Prince e negli ultimi mesi hanno perpetrato diversi massacri. Il sistema giudiziario di Haiti insieme a gran parte dell'apparato statale è paralizzato.

Diversi politici all'inizio di quest'anno hanno presentato una proposta per includere nelle discussioni politiche Viv Ansanm, la coalizione delle gang armate fondata da Jimmy Cherisier, detto Barbecue, che controlla gran parte della capitale.



