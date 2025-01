Sheinbaum ai migranti, 'non fatevi ingannare' dai trafficanti

La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha invitato i migranti presenti nel suo paese "a non farsi ingannare" dai trafficanti di persone contro i quali "abbiamo faldoni di indagini e mandati di arresto.

Sheinbaum ha risposto nella sua conferenza stampa odierna a una domanda del giornalista del quotidiano messicano La Razón che, stamane, ha pubblicato un reportage sull'estorsione dei trafficanti di persone nei confronti dei migranti, promettendo in cambio di 4mila dollari appuntamenti per chiedere asilo negli Usa tramite la app Cbp One e su organizzazioni criminali che, dall'altra parte del confine, offrono aiuti e sconti sui servizi per assistere legalmente i clandestini nel loro soggiorno negli Stati Uniti.

"Non fatevi ingannare perché, in primo luogo, gli Stati Uniti hanno chiuso unilateralmente l'app Cbp (lo ha fatto il presidente Donald Trump, il 20 gennaio scorso) che il governo (Joe) Biden aveva introdotto e tutte le applicazioni per gli asili sono sono attualmente chiuse" ha risposto la presidente del Messico, precisando che "le persone non migrano per piacere nella maggior parte dei casi ma per necessità e altre persone approfittano di questa necessità ingannandoli per fare soldi, dicendo loro che 'hanno assicurato l'attraversamento al confine', il che non è vero: è falso".



