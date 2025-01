Honduras, Castro lancia il programma 'Fratello torna a casa'

La presidente dell'Honduras, Xiomara Castro, ha annunciato il programma di emergenza "Fratello, torna a casa" grazie al quale ogni migrante honduregno rimpatriato riceverà un sostegno di 100 dollari, una razione di alimenti e 1.000 dollari per avviare piccole e medie imprese.

Castro ha dichiarato che oggi che "si annunciano deportazioni di massa dagli Stati Uniti verso l'America Latina e il mio governo ha invitato quello degli Stati Uniti a iniziare subito un dialogo con azioni per i migranti all'interno degli Stati Uniti, per quelli in transito e per i deportati".

I 1.000 dollari saranno di "capitale iniziale per avviare attraverso le casse rurali e urbane piccole e medie imprese, così come programmi di assistenza e occupazione nelle aree della sicurezza e organismi di protezione forestale per inserirsi rapidamente nello sviluppo economico nazionale", ha dettagliato la presidente.

Gli Stati Uniti hanno espulso lunedì 133 honduregni senza documenti, i primi dell'amministrazione di Donald Trump che, dopo il suo insediamento il 20 gennaio scorso, Trump ha annunciato espulsioni di massa dei migranti.

Castro ha avvertito gli Stati Uniti che, se continuano, il suo governo potrebbe considerare la chiusura della base aerea di Soto Cano, a Palmerola, che ospita in Honduras la missione militare statunitense "Task Force congiunta Bravo" del Comando meridionale degli Stati Uniti, il Southcom e che è al momento gestita da entrambi i paesi.



