Dal Messico espansione del treno Maya in Belize e Guatemala

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha confermato in una conferenza stampa che il treno Maya attraverserà il Belize per raggiungere il Guatemala.

Il capo dello Stato ha affermato che questa espansione era già stata discussa con il presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo.

"L'obiettivo è che il treno prosegua verso il Guatemala. È uno degli argomenti che il presidente Arévalo aveva discusso a suo tempo con Andrés Manuel López Obrador (Amlo) e che siamo interessati a portare avanti", ha detto Sheinbaum.

L'idea di attraversare il Belize è un modo per evitare danni alla giungla del Petén. Nel giugno 2024, Amlo ha proposto di estendere il percorso ferroviario da Chetumal al Belize e da lì al comune di Flores, in Guatemala. Secondo l'ex presidente, il progetto creerebbe posti di lavoro per circa 100.000 persone.

Di recente, il primo ministro del Belize, Johnny Briceño, ha dichiarato che sono state inoltrate richieste a Sheinbaum affinché si realizzino i lavori.

"Il piano è che il treno Maya raggiunga il Belize e poi Tikal, in Guatemala", ha detto Briceño. "Abbiamo già inviato una lettera alla presidente e ne abbiamo parlato personalmente con lei a Città del Messico", ha aggiunto.



