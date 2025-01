Combattimenti in Congo, anche uruguaiano morto e 4 feriti

Un soldato uruguaiano che faceva parte del contingente dei Caschi Blu delle Nazioni Unite dispiegato nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc) è morto oggi durante scontri con un gruppo ribelle.

Lo ha reso noto con un comunicato l'esercito di Montevideo, in cui precisa che "nelle ultime 24 ore c'è stato un deterioramento della situazione della sicurezza nella provincia del Nord Kivu, dove le forze del M23 hanno intensificato le loro operazioni militari", aggiungendo che "il conflitto ha causato il massiccio ritiro della popolazione civile dell'area interessata" e che "purtroppo, a seguito di questa situazione" è morto "il soldato Rodolfo Álvarez, membro del Gruppo N. 1 dello Squadrone di Cavalleria Meccanizzata".

Nella Rdc, l'Uruguay ha decine di soldati nel quadro del programma dei Caschi Blu dell'Onu con l'obiettivo di recuperare la pace.

Sono rimasti feriti negli scontri di oggi almeno altri quattro militari di Montevideo, il sergente Adrián Fernández, i soldati Olivera e Piriz, quest'ultimo membro del gruppo di artiglieria difesa antiaerea, ed il caporale Roque Francia.

Il presidente eletto, Yamandú Orsi, ha espresso sul suo account ufficiale di X la "solidarietà per la famiglia e i cari del soldato Rodolfo Álvarez, morto in servizio nella missione di pace in Congo. E molta forza per la famiglia dei soldati feriti e per l'intero contingente dell'esercito uruguaiano della missione".



