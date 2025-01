Venezuela, González invitato da Noboa in Ecuador

Il candidato dell'opposizione venezuelana alle ultime presidenziali, Edmundo González Urrutia, viaggia a Quito per incontrarsi, il prossimo 27 gennaio, con il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa.

Lo ha annunciato l'ufficio presidenziale ecuadoriano tramite un comunicato sottolineando che Quito "riafferma il suo impegno per la democrazia e i valori che la sostengono, così come il suo rifiuto della dittatura di Nicolás Maduro", precisando che durante la sua visita, oltre a Noboa, González incontrerà "la comunità venezuelana in Ecuador" che, secondo gli ultimi dati ufficiali, è di circa mezzo milione.

Nel comunicato della presidenza, il governo di Noboa ribadisce il suo "sostegno al popolo venezuelano nella sua ricerca di libertà".

Dopo l'invito ricevuto dall'Ecuador, il 75enne diplomatico González Urrutia ha rinviato l'incontro che era previsto domani a Miami, adducendo "motivi di agenda". Anche nella città della Florida, come in Ecuador, la comunità dei venezuelani si è decuplicata negli ultimi dieci anni.



