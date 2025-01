In Bolivia le elezioni generali sono fissate per il 17 agosto

Le autorità della Bolivia hanno fissato la data delle elezioni generali per il 17 agosto 2025.

Nel corso delle consultazioni i cittadini boliviani sceglieranno un nuovo presidente e il suo vice, oltre che rinnovare il parlamento, composto da 130 deputati, 36 senatori e nove rappresentanti sovranazionali. Lo ha comunicato il presidente del Tribunale supremo elettorale (Tse) Oscar Hassenteufel, assicurando che "la data immutabile" è stata scelta nel corso della riunione dei membri dell'organismo elettorale che si è tenuta nella città di Santa Cruz.

Il ballottaggio presidenziale si svolgerà il 19 ottobre qualora nessuno dei candidati ottenga al primo turno il 50% +1 delle preferenze o un vantaggio superiore al 10% sul secondo classificato. La convocazione ufficiale è prevista per aprile.

I cittadini si recheranno alle urne in un clima di profonda incertezza a causa della peggiore crisi economica degli ultimi 40 anni. La mancanza di riserve in dollari rende impossibile l'importazione di carburante e i sussidi per contenere il prezzo di diesel e benzina ha prosciugato le casse dello stato, con la valuta nazionale in forte svalutazione. La mancanza di carburanti influisce sulla produzione agricola che potrebbe a sua volta condizionare la sicurezza alimentare nei prossimi mesi. L'inflazione dovrebbe chiudere il 2024 poco sotto il 10%, dopo aver registrato a novembre un +8,82%.

La Bolivia è inoltre travolta dagli effetti negativi della faida interna al Movimento al Socialismo (Mas) - al governo ininterrottamente da 18 anni - che vede contrapposti il presidente in carica Luis Arce e il suo predecessore e 'padre politico', Evo Morales. Anche le forze di opposizione, nonostante gli annunciati tentativi di unire forze costituendo un fronte comune contro la sinistra, sembrano ancora divise.





