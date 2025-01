Le forze di polizia di Haiti si addestreranno in Colombia

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha annunciato che le forze di polizia di Haiti saranno addestrate nel suo paese. "Si addestreranno le forze di polizia di Haiti in Colombia e bloccheremo la rotta del narcotraffico che dalla frontiera colombo-venezuelana utilizza il territorio di Haiti. È pace per noi e pace per Haiti", ha affermato Petro sul suo account ufficiale di X.

Petro è da ieri nell'isola caraibica, dove ha incontrato il presidente del Consiglio presidenziale di transizione, Leslie Voltaire, nella città di Jacmel, 200mila abitanti nel sud-est di Haiti, mentre il suo paese sta affrontando una crisi umanitaria che ha già causato oltre 100 morti e almeno 36mila sfollati nella regione di Catatumbo, al confine con il Venezuela.

Il presidente ha difeso oggi la sua visita, criticata dall'opposizione colombiana, sostenendo che il viaggio non lo ha distratto dai suoi doveri e aggiungendo che ha parlato al telefono con il presidente venezuelano, Nicolás Maduro per elaborare piani di sicurezza congiunta lungo i 2.219 chilometri di linea di confine tra i due paesi sudamericani.



