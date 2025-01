Brasile, dopo 41 giorni il dollaro torna sotto i 6 reais

Il dollaro commerciale ha chiuso con un calo dell'1,40% in Brasile, a 5,95 reais, la quotazione più bassa dal 27 novembre del 2024. Era da 41 giorni, ovvero dall'11 dicembre scorso, che la valuta statunitense non scendeva sotto i 6 reais.

L'attenzione principale degli agenti finanziari che spiega il calo del dollaro, secondo i media brasiliani come Folha de São Paulo e Poder360, è la politica commerciale internazionale degli Stati Uniti con il nuovo governo di Donald Trump, insediatosi l'altro ieri. Gli operatori finanziari si aspettano che saranno imposti dazi più bassi di quanto previsto in precedenza, in seguito alle minacce in tal senso di Trump.

Sul fronte interno, invece, secondo i media verde-oro, a spiegare il recupero del real anche la possibilità che il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva non si ricandidi alle presidenziali del 2026, come da lui stesso paventato nell'ultimo consiglio dei Ministri, visto che gli operatori finanziari criticano l'attuale gestione della crescente spesa pubblica. Oltre al real, comunque, anche il peso messicano, quello colombiano e quello cileno hanno registrato forti guadagni rispetto al dollaro nella giornata odierna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA