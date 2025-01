Brasile, ministra delle Donne accusata di molestie morali

Nuovo scandalo politico nel governo brasiliano: il Controllore generale dell'Unione (Cgu) ha inoltrato alla Commissione per l'etica pubblica della Presidenza della Repubblica alcune denunce relative a presunti casi di molestie morali che coinvolgono la ministra delle Donne, Cida Gonçalves. I resoconti delle dipendenti riguardano minacce di licenziamento, richieste di lavoro urgenti, trattamenti ostili, manifestazioni di pregiudizio e urla.

In una nota, il ministero delle Donne ha affermato che nessuna delle accuse è stata formalmente registrata nei canali di segnalazione del Dipartimento degli affari interni del dicastero.

Non è la prima volta che un ministro del presidente Luiz Inacio Lula da Silva finisce nell'occhio del ciclone: nel settembre 2024 il ministro per i Diritti umani, Silvio Almeida, è stato licenziato in seguito alle accuse di molestie sessuali fatte da diverse donne.



