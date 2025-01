Lula, 'l'elezione di Trump non minaccia la democrazia mondiale'

Per il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca non rappresenta una minaccia per la democrazia globale.

"C'è chi sostiene che l'elezione di Trump potrebbe creare problemi alla democrazia mondiale. Non credo. Trump è stato eletto per governare gli Stati Uniti e io, come presidente del Brasile, spero che abbia un mandato di successo affinché il popolo statunitense possa migliorare e il Paese possa continuare a essere un nostro partner commerciale solido", ha detto Lula nel discorso di apertura della prima riunione ministeriale del 2025. "Da parte nostra non vogliamo litigare con nessuno. Né con il Venezuela, né con gli Usa, tantomeno con la Cina e la Russia.

Vogliamo la pace", ha concluso il presidente.



