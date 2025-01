Lula, 'la mia causa nel 2025 è impedire il ritorno di Bolsonaro'

La "causa" che motiverà l'azione amministrativa del presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva nel 2025 sarà "impedire il ritorno" dell'ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro sulla scena politica. Lo ha affermato lo stesso capo dello Stato nel discorso di apertura della prima riunione ministeriale del 2025.

"Ho una causa da perseguire e questa mi motiverà nel corso del 2025: non dobbiamo permettere, in nessuna circostanza, che questo Paese ritorni all'orrore del mandato del nostro predecessore e garantire che la democrazia prevalga. Dobbiamo lavorare con tutte le nostre forze perché il nostro Paese resti democratico e il governo continui a impegnarsi per servire le persone più bisognose", ha affermato Lula.

Il capo dello Stato ha affermato che la campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 2026 è già iniziata. "Basta guardare cosa si vede su internet per rendersi conto che stanno già facendo campagna elettorale. E noi non possiamo, perché siamo impegnati a lavorare. La nostra campagna in anticipo è lavorare e fare quello di cui la popolazione ha più bisogno", ha concluso.



