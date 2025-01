Il leader dell'opposizione denuncia violazioni in Venezuela

Il leader dell'opposizione ed ex candidato presidenziale in Venezuela Edmundo González ha incontrato la presidente della Corte interamericana dei diritti umani (Cidh), Nancy Hernández López, per denunciare le "sistematiche e generalizzare" violazioni registrate nel suo Paese, di cui l'organismo dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) "si sta occupando puntualmente".

Durante l'incontro avvenuto presso la sede della Cid a San José, in Costa Rica, Gonzalez ha evidenziato il "grande lavoro" svolto dalle Ong di difesa dei diritti umani nel Paese per "l'attualizzazione su quello che succede" in Venezuela. L'ex diplomatico ha denunciato anche "la tortura" cui la figlia e i nipoti sono sottoposti a causa dell'arresto arbitrario del genero, Rafael Tudares Bracho, da parte della forze governative fedeli al presidente Nicolas Maduro. Al termine di un incontro con gli ex presidenti costaricani Luis Guillermo Solis, Miguel Angel Rodriguez, Rafael Angel Calderon, Oscar Arias e José Maria Figueres Olsen, Gonzalez si è imbarcato su un volo per Washington dove assisterà alla cerimonia di insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.



