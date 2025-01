Ecuador, 'illegale la sospensione della vicepresidente Abad'

La Corte costituzionale dell'Ecuador ha confermato la sentenza che dichiara l'incostituzionalità della decisione del presidente Daniel Noboa di sospendere Maria Verónica Abad Rojas dalla carica di vicepresidente per un presunto "abbandono del suo incarico", ordinandone il reintegro immediato.

La sospensione di Abad era stata disposta a novembre da Noboa con l'accusa di aver lasciato "per oltre tre giorni" il suo posto di lavoro di ambasciatrice in Turchia dove la politica era stata trasferita d'ufficio dopo un anno trascorso in Israele con lo stesso incarico.

In un esposto presentato ad Agosto, Abad aveva denunciato già la prima "anomala" nomina alla guida della sede diplomatica di Tel Aviv come parte di una strategia coordinata dal presidente Noboa per impedirle di assumere la presidenza della Repubblica 'pro tempore' durante campagna elettorale per le presidenziali di febbraio, come previsto per legge.

Con la vicepresidente sospesa e in Turchia, Noboa ha effettivamente nominato tramite un decreto la sua vicepresidente 'ad interim' Cynthia Gellibert Mora come sua sostituta alla guida del Paese nel corso di una tournée elettorale. Abad aveva denunciato nomina illegittima la nomina di Gellibert e "un colpo di Stato" la manovra di Noboa contro di lei.



