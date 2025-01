Messico, più risorse per la ricostruzione di Acapulco

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha firmato un decreto per la creazione di un centro di coordinamento del programma 'Acapulco si trasforma con te', al quale saranno destinati 8 miliardi di pesos (circa 372 milioni di euro) con l'obiettivo di generare investimenti nella città dopo gli ingenti danni provocati dal passaggio degli uragani Otis e John nel 2023 e 2024.

La responsabile dell'esecutivo ha sottolineato che tra i progetti risaltano le azioni volte a garantire il funzionamento ottimale del sistema idrico della regione.

Sheinbaum ha riferito che, tra ottobre 2024 e gennaio 2025, sono stati investiti nello stato di Guerrero 7 miliardi di pesos (circa 326 milioni di euro) in 3mila chilometri di strade, 67 ponti e il supporto diretto a 150mila abitanti della zona.

Da parte sua, il sottosegretario federale al Turismo, Sebastián Ramírez, ha riferito che un poligono di 3.510 ettari che comprende le città di Acapulco e Coyuca sarà l'obiettivo di un piano di promozione il cui finanziamento sarà assunto dal Fondo nazionale per lo sviluppo turistico (Fonatur). All'evento ha partecipato anche l'imprenditore Carlos Slim, che ha ribadito il suo impegno a collaborare con il governo messicano nel recupero della città costiera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA