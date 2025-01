González Urrutia in Costa Rica, 'Maduro è una minaccia'

Il leader dell'opposizione venezuelana, Edmundo González Urrutia, ha dichiarato in Costa Rica, dove si trova in una tappa del suo tour per ricevere sostegno internazionale, che il governo di Nicolás Maduro è una "minaccia" per l'America Latina.

"Il regime attualmente presieduto da Nicolás Maduro costituisce una minaccia regionale che tutte le democrazie dell'America Latina devono riconoscere come tale", ha affermato in una conferenza stampa con il presidente costaricano Rodrigo Chaves.

Il politico 75enne ha definito il governo venezuelano "autocratico" e saccheggiatore delle ricchezze del Paese, "con le più grandi riserve di petrolio al mondo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA