Previsti oltre 11.200 licenziamenti nel governo El Salvador

In El Salvador, membri del Movimento dei lavoratori licenziati hanno dichiarato durante una conferenza stampa che da ottobre 2024 a marzo 2025 almeno 11.200 persone sono state e saranno esonerate da diverse istituzioni governative in tutto il Paese.

L'organizzazione stima che il settore sanitario sarà il più colpito, con circa 3.200 licenziamenti, mentre nella parte orientale del territorio nazionale si calcola che 1.500 persone siano già state allontanate dal posto di lavoro.

Secondo i relatori, inoltre, l'abrogazione del Fondo di sostegno comunale, approvata questa settimana dall'Assemblea legislativa, potrebbe indurre nei prossimi mesi diversi comuni a ridurre il proprio personale.

Angel Flores, del Movimento per la difesa della classe operaia, ha affermato che nella maggior parte dei casi i tagli al bilancio del 2025 sono stati utilizzati come giustificazione per queste azioni, ma che in realtà sono state identificate numerose situazioni di ritorsione contro i lavoratori.



